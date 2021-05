Nepal: scioglimento Camera, Corte suprema rinvia tutti i ricorsi a un collegio allargato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i firmatari delle petizioni ci sono 145 legislatori del Congresso nepalese, del Centro maoista (Cpn-m), della corrente di Upendra Yadav del Partito socialista del popolo (Psp) e della minoranza interna al Partito comunista del Nepal marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) di Oli più un esponente del Janamorcha Nepal. I firmatari dell’Uml sono 23, legati alla corrente di Madhav Kumar Nepal. Il 10 maggio Oli è uscito sconfitto in una mozione di fiducia alla Camera per il voto contrario del Congresso, del Centro maoista e dell’ala di Yadav del Partito socialista e per l’astensione della minoranza dell’Uml e della corrente di Mahantha Thakur del Psp. I suoi avversari, tuttavia, non avevano trovato un accordo per un governo alternativo e l’Uml aveva ancora la maggioranza relativa, per cui pochi giorni dopo Oli ha ricevuto un nuovo incarico, con la scadenza del 14 giugno per ottenere la fiducia. (segue) (Inn)