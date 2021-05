Nigeria: nominato nuovo capo di Stato maggiore dell'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha nominato il maggiore generale Farouk Yahaya come nuovo capo di Stato maggiore dell'esercito dopo la morte del tenente generale Ibrahim Attahiru. Lo ha annunciato il direttore ad interim delle comunicazioni della Difesa Onyema Nwachukwu, ricordando che Yahaya - noto anche come Hadin Kai - è un ex ufficiale generale al comando della prima divisione dell'esercito nigeriano e comandante del gruppo militare antiterrorismo contro l'insurrezione jihadista nel nord-est. Attahiru è morto lo scorso 21 maggio nel nord della Nigeria nell'esplosione dell'aereo su cui viaggiava, ufficialmente dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Kaduna e causa maltempo. Era stato nominato a gennaio dal presidente Muhammadu Buhari, in una sorta di giro di vite nell'ambito del comando superiore delle Forze armate volto a combattere con maggiore efficacia la violenza crescente in Nigeria e l'insurrezione jihadista durata più di un decennio. L'incidente arriva tre mesi dopo che a febbraio un piccolo aereo passeggeri dell'Air Force nigeriana si è schiantato appena fuori dall'aeroporto di Abuja in seguito a un presunto guasto al motore, uccidendo tutte e sette le persone a bordo. Secondo l'esercito, si è trattato di uno "sfortunato incidente". (Res)