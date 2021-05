Alitalia: Bombardieri (Uil), non accetteremo riduzione personale e ridimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non accetteremo riduzioni di personale e vogliamo capire quale sia il piano industriale di questa azienda nazionale che dobbiamo rilanciare”. Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, entrando a palazzo Chigi per la riunione con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Se si pensa di fare una piccola azienda che faccia solo collegamenti fra regioni non siamo in accordo perché serve una compagnia in grado di aggredite le lunghe rotte e dunque capace di portare in Italia i turisti”, ha aggiunto. (Rin)