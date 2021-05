Recovery: Dadone, Pnrr risponde a esigenze nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr "risponde alle esigenze delle nuove generazioni". Lo ha dichiarato la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, ospite all'evento "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'Agenda 2030", promosso dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). "Le tematiche di transizione digitale sono fondamentali, permetteranno ai ragazzi di usufruire di una Pubblica amministrazione moderna", ha aggiunto la ministra, che ha sottolineato come l'orientamento sia un punto nodale per un'occupazione "stabile e che faccia sentire i giovani realizzati rispetto alle proprie aspettative". (Rin)