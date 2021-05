Lavoro: assessore Lazio inaugura nuova sede Porta futuro a Valmontone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presenti anche Eleonora Mattia, presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio e Alessio Pontillo, presidente Disco. Per quest’ultimo "il grande apprezzamento evidenziato dai cittadini per la qualità del servizio Porta Futuro Lazio è un elemento importante che ci motiva a continuare il percorso di sviluppo del servizio in particolare in questa difficile fase che ancora sta vivendo la nostra comunità". All’interno del Porta futuro Lazio sono offerti i seguenti servizi: accoglienza, orientamento professionale, bilancio delle competenze, formazione, consulenza per lo start-up di impresa, informativa su contrattualistica e mondo del lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con gli istituti scolastici, servizi dedicati ai curriculum vitae, tandem linguistici, conversazione in lingua straniera, orientamento universitario, eventi e convegni. Numerosi anche i servizi alle imprese: organizzazione di eventi per la selezione delle candidature e dei profili professionali, per l’innovazione, per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, consulenza giuslavoristica. E ancora servizi per la mobilità territoriale nazionale e transnazionale, formazione e informazioni per la gestione d’impresa. La sede è attiva il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. (Com)