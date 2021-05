Sicilia: domani conferenza di presentazione Giornate Fai di Primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo Orléans ospiterà domani alle 9.30, in Sala Alessi, la conferenza stampa di presentazione della 29esima edizione delle Giornate Fai di Primavera in Sicilia. Interverranno il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il presidente regionale del Fai Sicilia, Giuseppe Taibi. Alla conferenza stampa annunciata dalla Regione Siciliana, parteciperanno inoltre l'assessore regionale ai Beni culturali e all'Identità siciliana, Alberto Samonà, l'assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Marco Zambuto, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale di brigata Rosario Castello, e il vicepresidente esecutivo del Fai, Marco Magnifico. Le Giornate Fai di Primavera sono previste per sabato 5 e domenica 6 giugno, con l'apertura straordinaria di molti luoghi del patrimonio culturale e paesaggistico siciliano.(Ren)