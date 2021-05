Lavoro: Orlando, Reddito di cittadinanza efficace nel contrastare la povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, “non vi è dubbio che tale istituto si è dimostrato obiettivamente efficace nel contrastare la povertà, non a eliminarla. Già nel primo anno di attuazione ha consentito di attenuare fortemente l’impatto della grave crisi economica e sociale conseguente alla pandemia”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, rispondendo in Aula al Senato durante il question time a un’interrogazione sulle prospettive di riforma del Reddito di cittadinanza. “Non vi sono evidenze – ha sottolineato Orlando – che il Reddito di cittadinanza abbia incrementato il lavoro nero o la disoccupazione volontaria”. Tuttavia, “ho promosso l’istituzione di un comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, con l’obiettivo di valutare la resa l’istituto, individuare correttivi e proporre eventualmente azioni necessarie per collegarlo alle politiche di inserimento" nel mercato del lavoro.(Rin)