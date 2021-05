Ue: Lagarde (Bce), euro simbolo di unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'euro è “un simbolo di unità e una rappresentazione tangibile dell'integrazione europea”. È quanto afferma su Twitter la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, dicendosi “orgogliosa di lavorare per l'Europa e di contribuire all'integrazione che continua. In questo modo, la presidente della Bce ha commentato l'ultimo Eurobarometro, che dà il gradimento per la moneta unica europea all'80 per cento tra i residenti nell'Eurozona. Il dato costituisce il massimo storico. (Geb)