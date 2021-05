Romania: vicepremier Barna, l'attuale sistema pensionistico non sarà più sostenibile tra 8 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha urgente bisogno di una nuova legge sulle pensioni perché l'attuale sistema non sarà più sostenibile tra 7-8 anni. Lo ha detto il vice primo ministro Dan Barna all'emittente televisiva "Digi24". Allo stesso tempo, Barna ha sottolineato che l'età pensionabile deve essere calibrata con l'aspettativa di vita, ma che non si deve confrontare l'aspettativa di vita in Romania con quella in Svezia o in Giappone. L'aspettativa di vita dei romeni è infatti una delle più basse in Europa, con 75,9 anni, rispetto alla media europea di 78,2 anni. "Ciò che esiste nel programma che verrà inviato alla Commissione europea è un impegno molto chiaro della Romania in termini di regolamentazione di una nuova legge sulle pensioni. Allo stato attuale, è molto chiaro che in 7-8 anni il sistema pensionistico non sarà più sostenibile perché le generazioni nate nel periodo in cui il comunismo ha forzato le mamme a fare i figli andranno in pensione e il numero di persone nelle generazioni successive è in calo. È chiaro che il sistema non può più essere sostenibile sulla struttura attuale", ha affermato Barna. (segue) (Rob)