Romania: vicepremier Barna, l'attuale sistema pensionistico non sarà più sostenibile tra 8 anni (2)

- Per questi motivi, sostiene il vice primo ministro, la Romania ha bisogno di una riforma delle pensioni i cui dettagli sono stati e sono tuttora discussi in seno al governo, senza che venga presa ancora alcuna decisione. "È necessaria una riforma delle pensioni. L'aspetto di questa riforma, il sistema attraverso il quale equilibriamo le pensioni in Romania è oggetto di discussioni. Ovviamente vengono discussi tutti gli scenari. Non è stata ancora presa una decisione, motivo per cui non dico che sarà presa in un modo o nell'altro. È molto chiaro che entro il 2026 dobbiamo avere un regolamento in cui l'età pensionabile sia collegata a ciò che significa l'aspettativa di vita", ha aggiunto Dan Barna. Sebbene l'aspettativa di vita in Romania sia inferiore rispetto ad altri paesi, quindi l'età pensionabile dovrebbe diminuire, non aumentare, Barna sostiene che non dovremmo confrontarci con altri Paesi. "Non dobbiamo confrontare i dati di un Paese e applicarli in un altro", ha spiegato Barna. (Rob)