Lazio: Battisti (Pd), al via "La Regione in comune", campagna di ascolto sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via proprio oggi "La Regione in comune", una campagna di ascolto dei sindaci e delle amministrazioni locali. "Come presidente della I commissione del Consiglio regionale del Lazio - dichiara la presidente della commissione Sara Battisti - mi corre l’obbligo, in primo luogo, di ascoltare le istanze degli amministratori dei nostri territori per concertare il lavoro dei prossimi mesi. Un viaggio tra i Comuni della Provincia per raccontare quanto fatto dalla Regione Lazio che si è contraddistinta più di tutte per sostegni all’economia, alle famiglie e nella lotta al Covid-19. Quello che però è fondamentale è ascoltare, concertare e decidere come programmare i prossimi interventi. Questi mesi di grave crisi pandemica, infatti, hanno visto sindaci e amministrazioni in prima linea per aiutare le nostre comunità: a loro mi rivolgo perché hanno ben chiare le necessità dei cittadini della Provincia di Frosinone con cui hanno un rapporto diretto. I prossimi mesi ci devono vedere protagonisti, grazie agli strumenti del Pnrr e della programmazione europea 2021-2027, con cui avremo accesso a fondi importantissimi per il rilancio. Solo con il lavoro integrato con i territori riusciremo a raggiungere i risultati di cui ha davvero bisogno la Ciociaria, in termini di servizi, imprese, digital, infrastrutture e turismo. Un'altra Provincia è possibile: costruiamola insieme". (Com)