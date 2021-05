Speciale infrastrutture: siglato accordo collaborazione tra Regione Emilia Romagna e Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo, che riconosce l'interesse nel settore del volo spaziale umano e della Space economy, si inserisce nelle linee guida fornite dal Governo che indicano l'esplorazione umana dello Spazio quale uno dei settori su cui focalizzare l'attenzione e gli sforzi per l'importanza delle potenziali ricadute strategiche. L'Aeronautica militare ha la gestione operativa delle attività per il volo spaziale umano e per la sperimentazione in microgravità; in tale contesto, l'accesso alle orbite basse, è determinante anche per incrementare il livello di protezione delle infrastrutture spaziali nazionali. La Regione Emilia Romagna, allo stesso tempo, intende promuovere e stimolare un processo di internazionalizzazione della propria filiera regionale, nell'ottica di favorire l'apertura di nuovi spazi di mercato per le eccellenze del territorio e creare nuove opportunità di collaborazione per il sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, nel quadro delle opportunità derivanti dal nuovo approccio denominato Commercial Spaceflight. (Res)