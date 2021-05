Speciale infrastrutture: Catania: Regione mette in sicurezza il quartiere "Cittadino" di Scordia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il versante - continua la nota - a partire dal 2002, è stato teatro di movimenti franosi che hanno creato una diffusa instabilità delle infrastrutture e numerosi danni agli edifici dell'agglomerato urbano, sul versante nord della collina. L'opera prevede la realizzazione di un sistema di drenaggio e una serie di paratie tirantate che contrastino lo scivolamento verso valle. Per arrestare i fenomeni di erosione si farà ricorso alla piantumazione di specie arboree a radicazione profonda. Si procederà infine con un sistema di raccolta delle acque piovane su via Bachelet mediante una condotta che, per mezzo di caditoie laterali, possa convogliarle sul canale di scolo". (Ren)