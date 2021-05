Speciale infrastrutture: alleanza tra Maire Tecnimont e Leonardo per impianti industriali di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Maire Tecnimont e Leonardo hanno firmato oggi un accordo mirato a supportare l’evoluzione del tessuto produttivo attraverso la progettazione di impianti greenfield e brownfield di nuova generazione per la trasformazione delle risorse naturali e nella chimica verde, fornendo soluzioni integrate di cyber security e per la digitalizzazione dei processi operativi. Lo riferisce una nota congiunta di Maire Tecnimont e Leonardo. "L’accordo - siglato da Fabrizio Di Amato, presidente di Maire Tecnimont, e da Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, alla presenza di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont, e di Tommaso Profeta, managing director della divisione Cyber Security di Leonardo - si propone di dare vita ad un’unica piattaforma di progettazione e di ingegneria italiana capace di imporsi come punto di riferimento internazionale per la realizzazione di siti industriali chiavi in mano ad alto contenuto digitale, di cyber security e di tecnologie per garantire processi e prodotti più sostenibili. L’intesa - si legge nella nota - che prevede una fase inziale di studio di 24 mesi, si propone di individuare i progetti pilota in Italia e all’estero per sviluppare siti industriali di nuova generazione, grazie alla sinergia fra le competenze distintive e tecnologiche di Maire Tecnimont nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi impianti industriali, nella chimica verde nonché nella digitalizzazione dei processi operativi, e il presidio delle tecnologie strategiche di Leonardo nella sicurezza integrata, nelle piattaforme di gestione e controllo delle infrastrutture, nelle telecomunicazioni e nell’Industry 4.0". (Com)