Rifiuti: Gualtieri, su Tar Raggi non esulti, situazione drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Suggerisco all'amministrazione Raggi di leggere la sentenza, perché rileva che non c'è un Piano per i rifiuti per Roma ma il rilievo che fa è procedurale, non nel merito su cui condivide quello che dice la Regione". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco, Roberto Gualtieri, a margine della firma della carta d'intenti per le primarie, questo pomeriggio a Roma in piazza Albania. "C'è ben poco da esultare, c'è invece una situazione drammatica e fuori controllo della gestione dei rifiuti di Roma", ha aggiunto. (Rer)