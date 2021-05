Repubblica Ceca: premier Babis vuole congelare gli stipendi dei politici all'anno corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ceco, Andrej Babis, vuole congelare gli stipendi dei politici ai livelli di quest'anno. Lo ripferisce l'agenzia di stampa "Ctk". La retribuzione mensile di un deputato e di un senatore è attualmente pari a 90.800 corone (circa 3.500 euro), mentre quella del primo ministro è pari a 243.800 corone (circa 9.400 euro) e quella del presidente a 302.700 corone (circa 11.700 euro). L'anno scorso il Parlamento di Praga ha approvato un emendamento alla relativa normativa che prevede l'aumento automatico di queste retribuzioni in misura proporzionale alla crescita dello stipendio medio nazionale lordo, il che si tradurrebbe l'anno prossimo in un aumento del 5,9 per cento che Babis ritiene inaccettabile. (segue) (Vap)