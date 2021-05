Lombardia: Rolfi, il 29 maggio torna "Cantine aperte" con oltre 30 imprese aderenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo avere ideato nel 2020 il format (oggi nazionale) Vigneti Aperti, che ha consentito agli appassionati di venire nelle nostre aziende e vivere le vigne - spiega Carlo Pietrasanta, presidente del Movimento Turismo del Vino Lombardia - anche quest'anno invitiamo i nostri amici nei nostri vigneti, dove la distanza dei filari e la parete vegetativa permettono di abbassare la mascherina e sorridere, con in mano un ottimo calice di vino lombardo". "Finalmente - commenta il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio - torniamo a brindare in presenza, rispettando tutte le precauzioni per poterlo fare in assoluta sicurezza". "Sono convinto che apprezzeremo ancora di più l'edizione di quest'anno perché nel 2020 ne abbiamo sentito la mancanza, trovo che sia estremamente positivo il fatto che quest'anno ci sia per i wine lovers e per le aziende un doppio appuntamento. Bene anche la partecipazione di giovani imprese vitivinicole, specialmente in Oltrepò Pavese: ho sempre creduto nelle grandi potenzialità dell'enoturismo che può diventare uno straordinario volano per i nostri prodotti e per i nostri territori, soprattutto ora che il nostro paese sta uscendo dall'emergenza della pandemia. Non vediamo l'ora di poter bere di nuovo insieme i nostri vini, davvero con il sorriso". " (segue) (Com)