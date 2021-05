Lombardia: Rolfi, il 29 maggio torna "Cantine aperte" con oltre 30 imprese aderenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molte le giovani aziende vitivinicole - conclude Carlo Pietrasanta - che si affacciano per la prima volta all'enoturismo, specialmente in Oltrepò Pavese". "Sono molto felice di queste nuove adesioni, perché dimostrano la validità del lavoro che stiamo facendo da quasi trent'anni anni; spero che ciò contribuisca a incoraggiare le Cantine socie storiche a non perdere l'entusiasmo di continuare ad aprire le loro porte ai visitatori (con tutti i controlli, distanziamenti e procedure di prevenzione e contrasto del Covid-19) perché vivere una giornata nei vigneti sia un'esperienza rilassante e rigenerante". Sono più di trenta le Cantine che hanno aderito a Cantine Aperte 2021 tra Valtellina, Valcalepio, Franciacorta, Montenetto, Lugana, Colli Morenici Mantovani, Lambrusco Mantovano, San Colombano al Lambro e Oltrepò Pavese. (Com)