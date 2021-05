India: Laccadive, Congresso chiede intervento Nuova Delhi contro proposte di riforma autoritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Territorio dell’Unione indiana delle Laccadive si è accesa la protesta politica contro le bozze di riforma dell’amministratore, Praful Khoda Patel, esponente del Partito del popolo indiano (Bjp). Oggi è stata convocata una riunione in videoconferenza tra i rappresentanti di tutti i partiti, mentre i residenti hanno lanciato una campagna social #SaveLakshadweep. Il Congresso nazionale indiano (Inc), attraverso il portavoce Ajay Maken, ha contestato sia i provvedimenti sia la nomina di Patel, voluta dal ministro dell’Interno, Amit Shah. Patel, che è amministratore del Territorio di Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu, a dicembre ha assunto anche l’amministrazione delle Laccadive, in seguito alla morte dell’amministratore Dineshwar Sharma. Il Congresso, inoltre, con una lettera a firma del segretario generale, K. C. Venugopal, si è rivolto al presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, contro le “misure autoritarie”. Rahul Gandhi, invece, ha scritto una lettera aperta al primo ministro, Narendra Modi, per lamentare iniziative “contro il popolo” e la sua cultura, prese in maniera unilaterale e “senza consultare i rappresentanti eletti o l’opinione pubblica”. (segue) (Inn)