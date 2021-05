India: Laccadive, Congresso chiede intervento Nuova Delhi contro proposte di riforma autoritarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte controverse sono varie, a cominciare dalla bozza della legge istitutiva di un’autorità per lo sviluppo (Lakshadweep Development Authority Regulation) che propone cambiamenti in materia di possesso e uso della terra, nonché di tutela ambientale, dando al governo ampi poteri di interferire col diritto alla proprietà e autorizzandolo a scegliere qualsiasi terreno per destinarlo ad attività definite di sviluppo. È stato proposto anche un regolamento (Lakshadweep Animal Preservation Regulation) che vieta la macellazione di bovini e la compravendita di carne bovina. Al tempo stesso è stata consentita la vendita di alcolici negli alberghi di tre delle isole, in nome della promozione del turismo. L’arcipelago è a maggioranza musulmana e da decenni è zona “senza alcol”. Sono anche stati chiusi gli stabilimenti lattiero-caseari facenti capo al dipartimento Allevamento e sono stati terminati numerosi contratti di servizio di altri dipartimenti. (segue) (Inn)