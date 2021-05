India: Laccadive, Congresso chiede intervento Nuova Delhi contro proposte di riforma autoritarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra proposta di legge (Prevention of Anti-Social Activities Act) prevede la possibilità di detenere una persona senza accuse e senza processo per un periodo fino a un anno ai fini della prevenzione di attività antisociali, in un territorio a basso tasso di criminalità C’è poi la bozza sulle norme per l’elezione dei consigli rurali (Lakshadweep Panchayat Regulation), che preclude la candidatura a chi ha più di due figli. L’amministrazione, inoltre, ha disposto l’abbattimento delle capanne erette dai pescatori lungo la costa per riporre le reti e ha interrotto il commercio marittimo con lo Stato del Kerala, dirottando il transito dei cargo verso Mangalore (Karnataka). A ciò si aggiunge l’allentamento delle restrizioni ai viaggi e delle misure di quarantena, cui si collega l’arrivo della seconda ondata dell’epidemia di coronavirus nell’arcipelago, uscito indenne dalla prima. (segue) (Inn)