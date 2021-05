India: Laccadive, Congresso chiede intervento Nuova Delhi contro proposte di riforma autoritarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Territorio dell’Unione delle Laccadive è il più piccolo dell’India, con capitale Karavatti. L’arcipelago comprende 36 isole per una superficie complessiva di 32 chilometri quadrati, con 12 atolli, tre barriere coralline e cinque banchi sommersi. Le isole principali sono Kavaratti, Agatti, Minicoy e Amini. Secondo l’ultimo censimento, che risale, al 2011, gli abitanti sono meno di 65 mila. Alcune delle isole sono disabitate. L’Islam è la religione maggioritaria, con una percentuale vicina al 97 per cento; segue l’induismo, col 2,7 per cento. La lingua più parlata è il malayalam, insieme ad altri dialetti dravidici. L’economia si basa sulla pesca e sul turismo. (Inn)