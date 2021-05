Cina-Usa: Taiwan, Pechino rifiuta "vendita di armi e ogni forma di contatto militare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le questioni relative a Taiwan sono "affari interni della Cina" e Pechino "rifiuta la vendita di armi o qualsiasi forma di contatto militare con Taiwan da parte di qualsiasi altro Paese". Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero della Difesa cinese Tan Kefei in una conferenza stampa in riferimento alla vendita di armi pianificata dall'amministrazione Biden a Taiwan. Esortando gli Stati Uniti a "interrompere qualsiasi forma di scambio ufficiale o militare con l'Isola", Tan ha anche denunciato i tentativi del Partito democratico progressista (Dpp) di cercare l'indipendenza, ammonendo Taiwan che "qualsiasi tentativo di separare la Cina è destinato a fallire e l'Esercito popolare di liberazione (Epl) adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sovranità e l'integrità territoriale cinese". Simili dichiarazioni erano state rilasciate anche negli scorsi mesi, quando l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, approvò la vendita di armi avanzate per un valore di 1,81 miliardi di dollari a Taiwan. (segue) (Cip)