Recovery: presidente Pompeo e Guerini, territori centrali per ripresa e ricucitura paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centralità dei territori nell'azione di ripresa del Paese attraverso le opportunità offerte dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. La necessaria riforma degli Enti locali dai quali non può prescindere lo sviluppo dell'Italia. Il continuo dialogo tra le istituzioni per creare quell'anello di congiunzione necessario al processo di crescita di un Paese, dove le piccole e medie imprese rappresentano gran parte dell'ossatura economica e gli amministratori locali i diretti interpreti delle esigenze dei territori che rivendicano ascolto e attenzione. Sono stati questi gli argomenti del webinar organizzato ieri pomeriggio dal presidente della Provincia Frosinone, Antonio Pompeo, con la partecipazione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e di Claudio Moscardelli, componente della direzione nazionale del Pd. Sono intervenuti anche il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo; la consigliera provinciale e comunale di Frosinone, Alessandra Sardellitti e il vicesindaco di Alatri, Fabio Di Fabio. Un appuntamento che rientra nell'iniziativa 'Ripartiamo da qui – Il futuro si costruisce nei territori' e che è stato seguito da oltre duecento partecipanti collegati online. (segue) (Com)