Recovery: presidente Pompeo e Guerini, territori centrali per ripresa e ricucitura paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per utilizzare al meglio le tante opportunità che il Pnrr rappresenta per l'Italia, e per il nostro territorio in particolare, – ha evidenziato in apertura di dibattito il presidente Pompeo – si deve innanzitutto superare la dicotomia tra legalità e velocità: un Paese che fa le riforme – e penso a quella degli Enti locali che deve trovare un necessario e rapido compimento – è un Paese che semplifica, innova e restituisce poteri e funzioni a chi, direttamente, gestisce territori e comunità. Le Province sono l'esempio più illuminante di come un ente, capace di svolgere il ruolo di 'casa dei comuni' e in grado di fornire servizi di area vasta, abbia bisogno di recuperare la propria identità, il proprio potere d'azione, la propria consistenza strutturale. Lo hanno dimostrato in modo straordinario durante questa emergenza, svolgendo un ruolo determinante nel dialogo interistituzionale. Ecco perché i territori devono essere la prima leva attraverso cui uno strumento potente e ricco di opportunità, come il Pnrr, deve trovare compimento nel nostro Paese che, ora, può davvero puntare al superamento di un divario atavico tra nord e sud". (segue) (Com)