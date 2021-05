Recovery: presidente Pompeo e Guerini, territori centrali per ripresa e ricucitura paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Guerini ha sottolineato come, anche nel suo ruolo istituzionale, cerchi di valorizzare i territori e soprattutto "l'azione tra questi e la dimensione nazionale come elemento di arricchimento del Paese e delle sue prospettive". Sul Pnrr e sulle occasioni di sviluppo che questo strumento rappresenta, Guerini ha evidenziato la portata di quello che, riprendendo le parole del presidente del Consiglio Draghi, ha definito 'il destino del Paese': "È uno strumento che non è solo un insieme di programmi e di progetti ma ha anche un forte afflato e un forte respiro politico: sbaglieremmo se lo neutralizzassimo perché la mole di risorse che mette in campo, le riforme che richiede non sono ambiti di neutralità ma c'è bisogno di politica nel Pnrr, analizzando priorità, definendo gli strumenti per raggiungerlo e realizzando le riforme". Tutto questo, però, non può non partire dalla dimensione territoriale: mettere il sistema degli Enti locali nelle condizioni di affrontare al meglio il contributo che possono dare per la ripresa del Paese è un tema fondamentale. (segue) (Com)