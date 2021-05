Agroalimentare: Coldiretti, mille chili di cibo made in Italy in dono per le mamme in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille chili di prodotti agroalimentari 100 per cento Made in Italy sono stati donati alle mamme in difficoltà seguite dal Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli, grazie all’iniziativa di solidarietà messa in campo dagli agricoltori italiani di Coldiretti con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese. Questa mattina, presso la sede della Clinica Mangiagalli a Milano, la consegna simbolica di alcuni dei pacchi solidali alla presenza di Carlo Maria Recchia, presidente di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia; Soemia Sibillo, direttore CAV Mangiagalli; Fabio Mosca, direttore del Dipartimento Donna – Bambino – Neonato del Policlinico di Milano; Graziella Ventura responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e Associazioni di Volontariato del Policlinico di Milano; Luigi Cimmino Caserta, responsabile rapporti istituzionali di Plasmon tra le realtà produttive che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà. Nei pacchi – spiega la Coldiretti Lombardia – si trovano le eccellenze dell’agroalimentare italiano come pasta e riso, formaggi, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, salumi, olio extra vergine d’oliva, legumi, farina, oltre che prodotti per l’infanzia come biscotti, omogeneizzati di carne e frutta. (segue) (Com)