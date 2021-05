Agroalimentare: Coldiretti, mille chili di cibo made in Italy in dono per le mamme in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento di questa mattina – continua la Coldiretti Lombardia – si inserisce nell’iniziativa nazionale di solidarietà alimentare “A sostegno di chi ha più bisogno” promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione di Farchioni, Plasmon, Rummo, Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica, Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Latterie Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e sul sistema Agroalimentare, Crea. Secondo gli ultimi dati Istat in Italia – spiega la Coldiretti Lombardia – ci sono oltre 5,6 milioni di persone in condizione di povertà assoluta. Si tratta del valore più elevato degli ultimi quindici anni, con la povertà che cresce soprattutto al Nord, area particolarmente danneggiata dalla pandemia, dove la percentuale di poveri assoluti sul totale della popolazione residente passa dal 6,8 per cento al 9,4 per cento. Di questi 5,6 milioni, 1 milione e 346 mila sono minori, con un aumento del +18 per cento rispetto al periodo pre pandemia. (segue) (Com)