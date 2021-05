Agroalimentare: Coldiretti, mille chili di cibo made in Italy in dono per le mamme in difficoltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la povertà, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in tutta Italia – continua la Coldiretti regionale – sono oltre 5,5 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy, a filiera corta e di qualità distribuiti dagli agricoltori della Coldiretti e Campagna Amica per garantire un pasto ai più bisognosi. In particolare in Lombardia da Pasqua a oggi sono stati donati 66 mila chili di cibo made in Italy. Si tratta – conclude la Coldiretti regionale – della più grande iniziativa di solidarietà mai realizzata dagli agricoltori italiani, resa possibile da una parte anche dalla partecipazione volontaria dei cittadini al programma della “Spesa sospesa” e dall’altra dall’operazione “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica. (Com)