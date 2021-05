Moldova: presidente Sandu, i principali casi di corruzione vedono la complicità dei giudici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema giudiziario mette in pericolo la sicurezza dello Stato: in Moldova i più grandi schemi di corruzione vengono portati avanti con la partecipazione di giudici. Lo ha detto oggi la presidente moldava, Maia Sandu, durante un incontro con i membri del Consiglio superiore della magistratura. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica moldava "Radio Chisinau", Sandu ha affermato che alcuni giudici prendono decisioni illegali eseguendo gli ordini altrui o cercando di fare soldi illegalmente. In questo contesto, Sandu ha fatto riferimento alle centinaia di condanne subite dalla Moldova alla Cedu e ad altre decisioni che potrebbero essere prese nei prossimi anni, e lo Stato rischia di pagare sanzioni per centinaia di milioni di euro. "In Moldova, i più grandi schemi di corruzione vengono portati avanti con la partecipazione di giudici", ha detto Maia Sandu, riferendosi al “caso Laundromat”, uno caso che ha portato al trasferimento di una somma compresa fra i 20 e gli 80 miliardi di dollari dalla Russia dal 2010 al 2014 attraverso una rete di banche globali, molte delle quali in Moldova e Lettonia. Il denaro sarebbe stato riciclato con il coinvolgimento del sistema giudiziario e bancario della Moldova. (segue) (Rob)