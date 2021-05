Moldova: presidente Sandu, i principali casi di corruzione vedono la complicità dei giudici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato, interi settori, come quello assicurativo o bancario, sono costantemente sottoposti a vere e proprie razzie anche con il supporto dei giudici. "Attraverso alcune decisioni dei giudici, intere aree vengono distrutte e la sicurezza dello Stato viene messa in pericolo. Non sto esagerando", ha detto Sandu. La presidente moldava ha fatto riferimento alla necessità di garantire l'indipendenza della magistratura, ma anche di ritenere i giudici responsabili. "Questo inganno non può più continuare perché distrugge lo Stato e danneggia il bilancio. Allo stesso tempo, Sandu ha fatto riferimento alla necessità di garantire l'indipendenza della magistratura, ma anche di ritenere i magistrati responsabili delle loro azioni. "La gente deve avere fiducia che ci sia giustizia nel nostro Paese", ha detto la presidente. (Rob)