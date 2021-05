Alitalia: M5s, serve una compagnia solida e competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagnia aerea "deve essere solida e competitiva ma le indiscrezioni di stampa che arrivano da Bruxelles non ci rassicurano affatto". Lo sottolineano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Trasporti. "Gli esuberi annunciati sono troppi. Dobbiamo non solo dare vita a una compagnia forte sul mercato ma anche salvaguardare i livelli occupazionali. I dipendenti aspettano risposte, gli stipendi non sono stati pagati e, anzi, saranno divisi in più tranche. E' necessario, a questo punto, approntare quanto prima strumenti adeguati a sostegno dei lavoratori", sottolineano. "Alitalia è una grande compagnia, anche durante la pandemia ha garantito un servizio pubblico essenziale mettendosi a disposizione del Paese. La newco", proseguono i deputati M5s, "non può più attendere e deve partire subito, non possiamo rischiare di perdere anche la stagione estiva imminente come già spiegato nella nostra risoluzione in cui abbiamo chiesto al governo di accelerare i tempi. Non è possibile che il Parlamento e le forze politiche non siano aggiornati sugli sviluppi della vertenza. Auspichiamo che i ministri Giorgetti, Franco e Orlando riferiscano quanto prima".(Com)