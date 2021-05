Germania: indice fiducia economia Diw in aumento a maggio a quota 110

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice della fiducia dell'economia della Germania, elaborato dall'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), ha registrato a maggio un incremento a quota 110 dai 107 punti di aprile scorso. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che il Diw prevede per il Pil della Germania una crescita superiore al 2 per cento nel secondo trimestre del 2021. Nei tre mesi precedenti, il dato ha segnato un declino dell'1,8 per cento su base trimestrale. (Geb)