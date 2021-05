Donbass: Luhansk, aperto procedimento contro Roman Protasevich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del procuratore generale dell'autoproclamata repubblica popolare di Luhansk ha aperto un procedimento penale per partecipazione alle ostilità nel Donbass contro Roman Protasevich, attualmente in arresto in Bielorussia. È quanto si afferma in un comunicato pubblicato sul sito web della procura di Luhansk. Le accuse riguardano "la partecipazione alle attività di un'organizzazione che, in conformità con la legislazione di Luhansk, è stata riconosciuta come terroristica, così come l'uso di mezzi e metodi proibiti dai trattati internazionali, di armi di distruzione di massa proibite dai trattati internazionali e di genocidio nel contesto di un conflitto armato". La procura basa le accuse sulla constatazione che nell'estate del 2014, Protasevich si è unito volontariamente ai ranghi del battaglione Azov. "Nel periodo dall'estate del 2014 all'inverno del 2015, come vice comandante delle comunicazioni della seconda compagnia d'assalto del battaglione Azov, insieme ad altre persone non identificate ha preso parte alle ostilità sul territorio del Donbass", ha osservato la procura. (Rum)