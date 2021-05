Francia: governo, fidarsi di Le Pen è come saltare senza attaccare l'elastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare fiducia alla leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, significa saltare con un elastico senza prima attaccarlo: non si sa dove si va. Lo ha detto il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, ai microfoni dell'emittente televisiva "Cnews". Secondo Attal, la leader dell'estrema destra francese cambia posizione "in funzione dei suoi interlocutori". Attal ha puntato il dito contro la "molteplicità dei punti di vista" di Marine Le Pen, che ha degli orientamenti "che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro". "Quando si è un responsabile politico di un partito come il Rassemblement National, ex Front National, si porta anche l'eredità di quella (...) formazione politica", ha aggiunto il portavoce dell'esecutivo francese. "O allora c'è bisogno di un vero atto di pentimento per rinnegare un certo numero di valori, di posizioni" e "rinnegare anche un certo numero di persone che fanno parte di questo movimento, del proprio entourage, che veicolano ancora quelle ideologie lì", ha detto Attal. (Frp)