Cipro: elezioni, test Covid per il rientro dei turco-ciprioti nella parte nord

- I cittadini dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord, che dovranno recarsi nella zona greco-cipriota dell’isola per votare in occasione delle elezioni parlamentari di domenica, dovranno effettuare un test molecolare per il rientro nell’area turco-cipriota. Lo ha annunciato in un’intervista al portale d'informazione “Cyprus news agency” il commissario della presidenza cipriota, Photis Photiou, specificando che il test potrà essere effettuato fino a 72 ore prima del ritorno a Cipro Nord, per evitare un isolamento obbligatorio di dieci giorni. “La campagna di vaccinazione della comunità turco-cipriota è stata completata, e questo è un motivo in più per permettere ai cittadini di attraversare la zona di confine per votare”, ha detto Photiou.(Res)