Turismo: Palombelli (Unindustria), iniziativa "più notti più sogni" va nella giusta direzione

- "Siamo veramente molto soddisfatti e condividiamo totalmente l'iniziativa della Regione Lazio 'Più notti più Sogni' che abbiamo contribuito a realizzare". Lo dichiara in una nota Fausto Palombelli, presidente della sezione Turismo di Unindustria. "E' un esempio molto positivo di stretta collaborazione tra istituzioni e imprese del settore turismo, perché il progetto risponde pienamente alle esigenze degli operatori e va incontro ad un comparto che forse è quello che ha sofferto di più in tutti questi mesi di pandemia da Covid 19. Voglio ringraziare pubblicamente la Regione Lazio per il grande impegno che sta dimostrando al fine di rendere più attrattiva e competitiva la nostra regione ed in particolare l'assessora Valentina Corrado, per la tempestività della misura e la grande determinazione con cui sta avviando le nuove progettualità previste per favorire il rilancio del turismo. Il progetto regionale è di grande respiro e sono certo in breve tempo darà degli ottimi risultati a tutto il comparto turistico laziale", conclude.(Com)