Ue-Africa: ministro croato Glric Radman, rafforzare il partenariato

- E' nell'interesse dell'Unione europea rafforzare il suo partenariato con l'Africa. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, prima di entrare alla riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue in formato Gymnich a Lisbona. "Discuteremo il rafforzamento del partenariato politico ed economico con l'Africa. È nel nostro interesse strategico. Vogliamo lavorare con i partner africani e aiutarli ad affrontare le sfide, ma anche creare le condizioni per cogliere le opportunità. La questione della migrazione è importante per la Croazia. In questo caso, ci aspettiamo un maggiore coinvolgimento dei partner africani per impedire ai loro cittadini di intraprendere un pericoloso viaggio verso l'Europa. Li aiuteremo a sviluppare la capacità di gestire la migrazione", ha detto il ministro ai giornalisti. Il ministro ha aggiunto che al centro della discussione saranno anche i conflitti irrisolti nel quadrante orientale ai confini dell'Unione europea. (segue) (Seb)