Ue-Africa: ministro croato Glric Radman, rafforzare il partenariato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque dei nostri sei vicini dell'Europa orientale non hanno alcun controllo su parte del loro territorio. Questi sono Ucraina, Georgia, Moldova, Armenia e Azerbaigian. Discuteremo del nostro impegno e di come possiamo aiutare a risolvere i conflitti, alcuni dei quali durano decenni. Sosterrò anche un impegno politico più forte. Vale a dire, come nei Balcani occidentali, emerge l'importanza di un approccio politico più forte alle sfide nella regione", ha affermato il ministro, aggiungendo che la Croazia ha "esperienza di reintegrazione pacifica" e può contribuire agli sforzi dell'Unione europea. Il ministro ha infine sottolineato che un altro tema importante nella riunione odierna è il rafforzamento della cooperazione con i partner asiatici dell'Ue nella regione del Pacifico e l'attuazione della strategia indo-pacifica, adottata nell'aprile di quest'anno. (Seb)