Milano: dal questore 18 fogli di via dalla città a pregiudicati che grvitavano a stazione di Rogoredo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, la Polizia ha notificato 18 misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emesse dal Questore di Milano, nei confronti di 18 cittadini italiani tra i 24 e i 36 anni, stabilmente gravitanti nella Stazione Ferroviaria di Milano Rogoredo. L'azione di prevenzione, seguita all'istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione Anticrimine, su segnalazione dei colleghi della Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione di Milano Rogoredo, si è resa necessaria in quanto i destinatari delle misure si erano resi responsabili di numerosi episodi minanti la sicurezza sia dei trasporti pubblici che propria. Nei primi giorni del mese di maggio, ad esempio, alcuni di loro avevano causato il danneggiamento, con lancio di pietre, di due treni transitanti lo scalo ferroviario. A questi due episodi si aggiungono numerosi sconfinamenti nelle aree riservate agli addetti ai lavori, ai pericolosi attraversamenti dei binari, nonché alle molestie che gli stessi attuavano nei confronti di personale addetto ai treni, e ai passeggeri. (segue) (Com)