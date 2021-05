Milano: dal questore 18 fogli di via dalla città a pregiudicati che grvitavano a stazione di Rogoredo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso tali misure i destinatari vengono "rimpatriati" presso il comune di residenza, con l'espresso divieto di rientrare nel Comune di Milano per un periodo da uno a tre anni. Le 18 persone colpite dalla misura, oltre ad essere state colte nella disponibilità di siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione della droga, fasi che si consumavano proprio all'interno della stazione, sono risultati tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, e inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'emissione del provvedimento segue, a stretto giro, l'esecuzione di 12 misure cautelari emesse dal Gip di Milano nell'ambito della vasta indagine, condotta dal Compartimento Polizia Ferroviaria della Lombardia, volta alla repressione dello spaccio di stupefacenti nella stessa area ferroviaria, consolidando l'efficacia dell'azione svolta dalla Polizia di Stato sul fronte della prevenzione dei reati di grave allarme sociale. (Com)