Speciale difesa: Aeronautica, “Innovation days” nuove tecnologie al servizio della sicurezza

- Un ciclo di incontri e webinar dedicati alla presentazione di nuovi progetti di studio, ricerca e applicazione nell'ambito della “Digital Innovation and Transformation”, sviluppati insieme ad aziende e partner tecnologici di primo piano in campo internazionale: questo il tema portante degli Innovation Days organizzati dall'Aeronautica militare che hanno preso il via, presso il Reparto sistemi informatici ed automatizzati (Resia) della Forza armata a Roma. Lo riferisce una nota dell’Aeronautica militare. All’evento hanno preso parte il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, il comandante logistico dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Giovanni Fantuzzi, i rappresentanti del mondo universitario e delle aziende partner nei progetti presentati - Cisco, Hewlett Packard Enterprise (HPe) e Deas. Il ciclo di incontri si inserisce nel quadro dei progetti di ricerca promossi dall'Aeronautica militare con il piano "Logistica 4.0", un vasto programma di innovazione dei processi organizzativi e tecnologici messo a punto grazie ad una stretta e proficua collaborazione creativa con università, start up, Pmi e grandi attori del settore dell'industria aero-spaziale nazionale. "Guardare all'innovazione e alle nuove tecnologie, sviluppare nuove competenze anche nel settore logistico, per lavorare in maniera più efficace, efficiente e con un minore dispendio di energie e di risorse, è un dovere e allo stesso tempo una grande opportunità. Con questo evento abbiamo l'occasione di portare un ulteriore tassello all'interno di un processo di crescita che ci permette di valorizzare i giovani, la tecnologia e la capacità di guardare al futuro", ha dichiarato il capo di Stato maggiore, generale Alberto Rosso, a margine dell'evento. (Res)