Speciale difesa: Erdogan, realizzeremo caccia controllato da intelligenza artificiale entro 2023

- La Turchia vuole essere tra i primi Paesi al mondo ad avere un aereo da guerra senza pilota interamente controllato dall’intelligenza artificiale, e intende realizzarlo entro il 2023. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando al gruppo parlamentare del suo partito Giustizia e sviluppo (Akp) ad Ankara. Circa 180 droni Bayraktar Tb2 sono attualmente operativi in quattro Paesi, ha detto Erdogan, inclusa la Turchia. Il “successo” dei droni di produzione turca ha prodotto risultati che “richiedono di riscrivere le strategie di guerra”, ha aggiunto il capo dello Stato di Ankara. Secondo quanto annunciato in precedenza dal responsabile tecnologico della compagnia turca Baykar, Selcuk Bayraktar, il primo volo del prototipo del caccia senza pilota dovrebbe aver luogo nel 2023, anno in cui si celebra il centenario della Repubblica di Turchia, ma che segna anche la fine dell'attuale legislatura e del mandato presidenziale di Erdogan. (Tua)