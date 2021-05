Speciale difesa: Libano, presidente Aoun, “ancora lacune da colmare nella lotta al contrabbando”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità libanesi hanno già adottato alcune misure in materia di lotta al contrabbando, ma rimangono alcune “lacune da colmare”. Lo ha detto il presidente del Libano, Michel Aoun, durante una riunione del Consiglio superiore di difesa del Paese dei cedri. La priorità resta “l’installazione di scanner nei valichi di frontiera terrestri e marittimi”, ha detto Aoun, ripreso dal quotidiano libanese "L'Orient le Jour". La questione della lotta al traffico illegale di merci “è una priorità per preservare le entrate finanziarie dello Stato libanese”, ha detto Aoun, “in queste condizioni economiche difficili”. “Servono misure efficaci per ripristinare la fiducia”, ha aggiunto il capo dello Stato. Gli scanner richiesti dalla presidenza sono strumenti molto costosi per il Paese dei cedri, che versa in una crisi economica e finanziaria senza precedenti, e il ministro dell’Interno uscente Mohammed Fahmi conta al riguardo sui doni di “Paesi fratelli e amici”. Da parte sua il primo ministro dimissionario, Hassan Diab, ha detto che in assenza di un governo i cittadini hanno il diritto di manifestare ma “devono essere protetti dal disordine securitario”. “Occorre intensificare le pattuglie nei quartieri, perseguire i trafficanti, controllare monopolio e contrabbandi, impedire furti e garantire la libertà di circolazione per le strade”, ha aggiunto. (Res)