Speciale difesa: Armenia-Azerbaigian, ministero Difesa Erevan, non abbiamo aperto il fuoco contro militari di Baku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia non ha aperto il fuoco contro le forze armate azerbaigiane. È quanto riferito dal ministero della Difesa armeno in un comunicato, che smentisce le accuse dell’Azerbaigian su un presunto attacco subito dalle proprie truppe. "Questa dichiarazione è l'ennesimo tentativo di coprire le provocazioni commesse contro i territori dell’Armenia negli ultimi giorni e l'uccisione del sergente Gevorg Khurshudyan, un militare delle forze armate armene", si legge nel rapporto diffuso da Erevan. Inoltre, “le posizioni azerbaigiane sono state colpite anche nell'Artsakh (nome armeno per indicare la regione del Nagorno-Karabkah), in direzione di Shusha, e secondo il comando del contingente russo che opera la missione di pace nella regione “anche in quella direzione non sono stati sparati colpi”. “Le forze armate armene non hanno sparato alcun colpo in direzione dell'Azerbaigian nel suddetto periodo di tempo”, ha ribadito il ministero di Erevan, sottolineando nuovamente che “gli sconfinamenti azerbaigiani contro i territori armeni sono del tutto inammissibili" e chiedendo "un ritiro immediato, per evitare di risolvere la questione in qualsiasi altra opzione, compreso l'uso della forza". (Res)