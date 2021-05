Speciale difesa: ministra tedesca, fregata nell'Indo-Pacifico segna impegno di Berlino nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invio della fregata Bayern della marina tedesca nell'Indo-Pacifico è “un segnale dell'impegno della Germania” nella regione, “dove sono coinvolti i suoi valori e interessi”. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp Karrenbauer, nel corso della sua visita a Seoul dove ha incontrato l'omologo della Corea del Sud, Suh Wook. L'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha ricordato che, nel 2020, il governo federale ha adottato le Linee guida per l'Indo-Pacifico e ora, con le Forze armate tedesche (Bundeswehr) “mantiene la parola”. Per Kramp-Karrenbauer, la prosperità della Germania “si crea su scala globale”. Pertanto, “quanto accade in Asia ha conseguenze dirette” per il Paese. “Sono lieta che, con la nostra nave, mostreremo la nostra bandiera nella regione dell'Indo-Pacifico, ha infine dichiarato la ministra della Difesa tedesca. (Geb)