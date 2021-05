M5s: Patuanelli, dialogo con S&D ha bisogno di tempo, non è fusione a freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra Movimento 5 stelle e il gruppo al Parlamento europeo dei Socialisti e democratici (S&D), per un ingresso dei pentastellati in quella che è la seconda famiglia politica all'Eurocamera, dove siede il Pd, ha bisogno dei suoi tempi, perché non è una fusione a freddo, ma un percorso di maturazione sui temi condivisi. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli rispondendo ad alcune domande dei giornalisti a margine del Consiglio Agricoltura dell'Unione europea. "Credo che si stia lavorando a livello europeo per trovare un accordo con S&D. Si sta lavorando" perché "questo accordo possa svilupparsi. Ha bisogno dei suoi tempi ed è giusto e normale che sia così" perché "non può esserci una fusione a freddo", ma "deve esserci una gestione dei temi condivisi che ha bisogno di una maturazione", ha detto il ministro. "Così come stiamo facendo a livello nazionale in Italia con il Pd, lavorando assieme già da molto tempo e io credo che questa sia la strada giusta e che sia la strada che porterà anche a una crescita", ha proseguito. "Perché uno più uno non deve essere uguale a due. La somma dei movimenti politici del campo del centrosinistra deve poter allargare il proprio spettro politico e il proprio perimetro elettorale", ha concluso Patuanelli. (Beb)