Ue: ministro Esteri slovacco, su Bielorussia sta al Consiglio assecondare decisioni prese

- Sulla Bielorussia sta al Consiglio europeo assecondare quanto deciso. Lo ha detto il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, a Lisbona per la riunione informale dei ministri dei Paesi membri dell'Ue organizzata dalla presidenza di turno portoghese del Consiglio. Interrogato da un giornalista, Korcok ha detto che "le più importanti decisioni sono state già prese dai leader europei" in merito alla Bielorussia e "sta al Consiglio in una sessione formale assecondare queste decisioni condivise". Da parte sua la Slovacchia "ha già provveduto a chiudere il suo spazio aereo alle compagnie bielorusse", in reazione al dirottamento bielorusso del volo Ryanair diretto da Atene a Vilnius avvenuto domenica. (Spm)