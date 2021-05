Carla Fracci: Bergamini, la sua arte la renderà immortale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, segnala: "Un altro simbolo della bellezza e dell’arte italiana va via. La morte di Carla Fracci addolora - si legge in una nota - e riporta alla mente il ricordo di un’etoile amata che ha illuminato con il suo straordinario talento i palchi più prestigiosi del mondo. Un’artista molto legata alla Toscana e a Firenze di cui fu assessore alla Provincia portando avanti diverse battaglie. La sua eleganza e la sua arte la renderanno immortale". (Com)