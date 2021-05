© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che a ieri, 26 maggio, il totale delle richieste di garanzia pervenute al Fondo centrale per le piccole e medie imprese (Pmi) è cresciuto a 2.153.617, per un importo finanziato di 171.438.559.875 euro. Stando al relativo comunicato stampa, solo in un giorno le richieste sono aumentate di 6.679. (Com)